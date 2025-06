Zagreb statt Bundesliga? Überraschende Hintergründe zu Bayern-Abgang

Beim FC Bayern konnte er sich nie richtig durchsetzen, jetzt beginnt für Gabriel Vidovic ein neues Abenteuer. Der Offensivspieler wechselt in seine Heimat zu Dinamo Zagreb .

Den Transfer gaben die Bayern am Montag offiziell bekannt. Vidovic, der mit zwölf Jahren zu den Bayern gekommen war, soll dem deutschen Rekordmeister eine Ablösesumme im niedrigen Millionenbereich einbringen.

Obwohl Vidovic zuletzt bei den Bayern kaum spielte und auch seine vorherige Leihe nach Mainz erfolglos verlief, sollen zahlreiche Vereine an ihm interessiert gewesen sein.

Die Bild bringt den 1. FC Heidenheim, die italienischen Erstligisten Genua und Cagliari sowie den RSC Anderlecht ins Spiel und will gleichzeitig auch wissen, warum sich Vidovic trotzdem für eine Rückkehr in sein Heimatland entschied.

Zagreb lockt mit Aussicht auf Stammplatz und Nummer 10

Laut dem Bericht soll die Entscheidung des 21-Jährigen konkret an eine Schlüsselfigur geknüpft sein - den ehemaligen Fußballer Zvonimir Boban.

Wie groß die Wertschätzung in Zagreb für Vidovic ist, zeigt sich auch an einer weiteren Geste. Der ehemalige Münchner bekommt gleich die Rückennummer 10, die in Zagreb eine ganz besondere Bedeutung hat, da sie einst von Luka Modric getragen wurde.