Update zu Woltemade und FC Bayern: "Absolut wahrscheinlichstes Szenario!"

Fußballtransfers: VfB über Verhandlungen

Und weiter: „Wie ich schon versucht habe zu erklären: Die Bayern haben ihr Interesse an einer Verpflichtung von Nick bei uns offiziell hinterlegt – nicht mehr, nicht weniger. Das, was dann die Einzelteile unserer Kommunikation betrifft, gehört nicht in die Öffentlichkeit und das werden wir auch nicht kommentieren. Jetzt nicht und auch in Zukunft nicht.“