BVB: Neue Entwicklungen um Chukwuemeka

Borussia Dortmund verlängert die Leihe von Carney Chukwuemeka bis zum Ende der Klub-WM. Doch das Ende seiner Zeit in Schwarz-Gelb soll das allerdings nicht sein.

Das wäre eine Überraschung. Der BVB denkt weiterhin an Carney Chukwuemeka - auch über die Klub-WM hinaus.

Die Gespräche mit dem FC Chelsea, mit dem die Verantwortlichen derzeit ohnehin ständig in Kontakt stehen, sollen nach dem Turnier in Sachen Chukwuemeka intensiviert werden. Denkbar ist auch, dass der bevorstehende Transfer von Jamie Gittens eine Rolle in diesen Verhandlungen spielt.