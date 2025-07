Woltemade? ""Er müsste wissen, was er hier hat"

Maximilian Mittelstädt äußert sich zur heißen Wechsel-Debatte um Nick Woltemade. Dabei sendet der DFB-Star klare Signale an seinen Mitspieler.

Nationalspieler Maximilian Mittelstädt hat sich zur Zukunft von Teamkollege Nick Woltemade geäußert – und dabei einen tiefen Einblick in das Innenleben der VfB-Mannschaft gegeben.

„Wenn es so eine Möglichkeit für Nick gibt, dann kann man es auf der einen Seite verstehen, wenn er gehen will. Am Ende ist es seine Entscheidung. Er ist komplett integriert bei uns. Da müsste man dann nicht versuchen, ihn wieder aufzunehmen, sondern er ist immer noch ein vollwertiges Mitglied unseres Teams. Wir freuen uns, wenn er wieder da ist, und gehen nicht davon aus, dass er den Verein verlässt“, sagte Mittelstädt.