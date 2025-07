"Dann kam der FC Bayern um die Ecke": Musiala erklärt Wechsel

„Es war nicht geplant, dass wir England verlassen würden, um nach Deutschland zurückzugehe n" , wird Musiala im Rahmen einer Medienrunde anlässlich von EA Sports FC von The Athletic zitiert.

„Es fühlte sich richtig an“

Bis 2010 hatte Musiala bei der Jugend des TSV Lehnerz in Fulda gespielt, ehe er auf die Insel in die Akademie vom FC Southampton wechselte. Knapp zwei Jahre später schloss er sich dem FC Chelsea an.