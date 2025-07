Ekitiké-Wechsel offiziell

Der Wechsel von Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool ist perfekt. Das geben die Reds am Mittwoch bekannt.

Was SPORT1 bereits am Sonntag berichtet hatte, gaben beide Klubs am Mittwochabend offiziell bekannt. Nach SPORT1-Informationen beläuft sich die Ablösesumme auf 95 Millionen Euro inklusive aller Bonuszahlungen.