Ex-BVB-Star vor Frankreich-Rückkehr

Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund in Marseille einen bis 2027 gültigen Vertrag unterschreiben. Aubameyang hatte am Donnerstag seinen Vertrag beim saudi-arabischen Klub Al-Qadisiya aufgelöst und soll daraufhin ein Angebot von Al-Ettifaq abgelehnt haben.

Rückkehr nach Marseille

Für den Gabuner wäre es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. In der Saison 2023/24 überzeugte der mittlerweile 36-jährige Aubameyang in Marseille mit 30 Toren in 51 Einsätzen.