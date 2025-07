Müller-Entscheidung über Zukunft gefallen!

Thomas Müller spielt offenbar weiterhin Fußball. Die Bayern-Ikone soll künftig in der MLS auflaufen.

Thomas Müller macht weiter! Wie Sky und Bild berichten, hat sich die Bayern-Legende endgültig dazu entschieden, seine Karriere in der MLS fortzusetzen.

In den kommenden Tagen werde sein neuer Vertrag fixiert und dann auch zeitnah offiziell kommuniziert. Neben Bayerns Partnerverein in den USA, Los Angeles FC, stehe noch ein weiterer Verein in der abschließenden Verlosung.