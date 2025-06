Sensations-Transfer naht! Für Müller öffnet sich eine Tür

Die sensationelle Frankreich-Rückkehr von Olivier Giroud nimmt mit der offiziellen Verabschiedung von Los Angeles FC immer mehr Gestalt an. Zugleich öffnet sich damit auch eine Tür für Thomas Müller.

Denn Giroud war bei LAFC einer der drei „Designated Players“. Das heißt, dass sein Gehalt irrelevant für die Gehaltsobergrenze in der MLS ist. Das Team könnte den Platz von Giroud also mit einem neuen Top-Spieler besetzen. Etwa Müller.

LAFC-Coach wirbt um Müller

Derweil gab das Team bekannt, dass Giroud am Sonntag gegen Vancouver sein letztes Spiel wir Los Angeles bestreiten werde.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

John Thorrington, Co-Präsident und General Manager, würdigte den 38-Jährigen in einem Statement als „hervorragenden Botschafter für den Klub auf und neben dem Spielfeld“.

Giroud vor Frankreich-Rückkehr

Giroud, der vor einem Wechsel zum OSC Lille stehen soll, sagte: „Ich bin glücklich, dass ich zum Erfolg des LAFC beigetragen habe. Vom Pokalsieg in der letzten Saison bis hin zur Teilnahme an der Klub-Weltmeisterschaft war dies eine großartige Erfahrung für mich und meine Familie in L.A.“