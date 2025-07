Fix! Barcelona holt “schwedischen Messi”

SPORT1 14.07.2025 • 14:08 Uhr Der FC Barcelona hat den Transfer des schwedischen Flügelstürmers Roony Bardghji bekannt gegeben. Immer wieder wird dem 19-Jährigen eine große Karriere prophezeit.

Der FC Barcelona hat den Transfer des schwedischen Talents Roony Bardghji bestätigt. Bei den Katalanen unterschrieb der 19 Jahre alte Offensivspieler einen Kontrakt bis 2029.

Laut Medienberichten hat Barca für Bardghji 2,5 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Boni an den FC Kopenhagen überwiesen, wo sein Vertrag Ende 2025 ausgelaufen wäre. Zusätzlich soll sich der dänische Spitzenklub eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent gesichert haben.

Knieverletzung: Bardghji fiel lange aus

Bardghji wurde seit 2020 in Kopenhagen ausgebildet und gehörte seit 2022 dem Profikader an. Obwohl der schwedische U21-Nationalspieler die letzte Saison wegen eines Kreuzbandrisses fast komplett verpasste, kam er bereits in 84 Profispielen zum Einsatz und verzeichnete dabei 16 Torbeteiligungen.

Berichten zufolge waren auch der FC Bayern, der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen in der Vergangenheit an Bardghji interessiert. Aufgrund seiner starken Technik, seiner Qualität im Eins-gegen-eins und seiner Bewegungen abseits des Balls wurde er in Skandinavien immer wieder als „schwedischer Messi” bezeichnet.

