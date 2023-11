Champions League: Kopenhagens "schwedischer Messi" trifft Manchester United mitten ins Herz

Bardghji sorgt für die Sensation: „Unmöglich zu erklären“

„Roony, Roony“, halt es durchs Stadion in der dänischen Hauptstadt. Die FCK-Fans reiben noch etwas Salz in die Wunde der United-Anhänger. Deren Rekordtorschütze Wayne Rooney hatte in jungen Jahren ebenfalls in der Champions League für Furore gesorgt. 2004 erzielte Rooney als 18-Jähriger bei seinem Debüt (!) für die Red Devils einen Hattrick gegen Fenerbahce Istanbul.