Für 50 Millionen! Real macht nächsten Transfer fix

Real Madrid hat den nächsten großen Transfer offiziell gemacht. Wie der Klub am Montagabend verkündete, wechselt Linksverteidiger Álvaro Carreras von Benfica Lissabon zum spanischen Hauptstadtklub. In Madrid, wo Carreras schon zwischen 2017 und 2020 aktiv war, hat der Spanier laut Klubangaben einen Vertrag bis 2031 unterschrieben.

Fällig werden für Real Madrid wohl 50 Millionen Euro Ablöse. Der 22-Jährige hatte eine Ausstiegsklausel in der Höhe, Real soll die Summe jedoch in Raten bezahlen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Demnach erhält Manchester United, wo Carreras zuvor auch aktiv war, eine Beteiligung an der Summe, soll aber gleichzeitig eine Rückkaufoption ausgeschlagen haben.

Benfica macht dickes Transfer-Plus

Die Portugiesen bezahlten letztes Jahr lediglich sechs Millionen Euro für Carreras an die Red Devils - und machen mit dem Verkauf also ein fettes Plus. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Linksverteidiger in allen Wettbewerben auf 52 Pflichtspieleinsätze und neun Torbeteiligungen für Benfica.