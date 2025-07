Real Madrid: Schon Krise! Das sind Xabi Alonsos Baustellen

Die 0:4-Pleite gegen Paris Saint-Germain erschüttert Real Madrid bis ins Mark. Mehrere große Baustellen bringen Xabi Alonso nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt in Bedrängnis.

Real Madrid, so schrieb es die spanische Zeitung as am Tag danach, habe einen „kollektiven Selbstmord“ begangen – zu impulsiv, zu riskant, zu offen.