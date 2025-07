Fußballtransfers: "Er wollte nicht" - Eberl erklärt Aznou-Verkauf

Eberl wehrt sich gegen Kritik

„Davon gibt es in Deutschland nicht so viele, von den Top-Teams schon einmal gar nicht“, sagte der 51-Jährige und betonte, dass sowohl vor als auch während seiner Amtszeit immer versucht wurde, Spieler Schritt für Schritt zu entwickeln.

Daraufhin ging er auf Aznou ein. „Wir haben mit ihm in der Youth League gespielt, er hat bei den Profis mittrainiert und er durfte dann ein halbes Jahr LaLiga spielen, um sich an Männer-Fußball zu gewöhnen“, sagte Bayerns Sportvorstand über Aznou, der in der vergangenen Rückrunde an Real Valladolid verliehen war.