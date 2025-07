So viel soll Bayern geboten haben

Der FC Bayern hat offenbar starkes Interesse an Luis Díaz vom FC Liverpool. Der Poker geht jetzt wohl in die heiße Phase.

Der FC Bayern hat offenbar starkes Interesse an Luis Díaz vom FC Liverpool. Der Poker geht jetzt wohl in die heiße Phase.

Gibt es ein Gentlemen’s Agreement beim Bayern-Flirt?

Widersprüchliche Medienberichte

Dass sich der Linksaußen mit einem Abgang beschäftigt, wurde zuletzt deutlich, als er einem Influencer bei der Ankunft am Flughafen in seiner Heimatstadt Barranquilla erklärte: „Wir sind in Verhandlungen. Wir werden sehen, was sich für uns und den Verein erreichen lässt. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und die beste Entscheidung zu treffen.“