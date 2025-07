Hat Bayern-Kandidat Agreement mit Liverpool?

Wie geht es für Liverpool -Star Luis Díaz weiter? Der Linksaußen steht noch bis 2027 beim Meister der englischen Premier League unter Vertrag, wird in der Öffentlichkeit aber seit Wochen als Verkaufskandidat gehandelt. Nun scheint es tatsächlich so, als dürfe der Offensivspieler die Reds im laufenden Sommer-Transferfenster verlassen – unter einer Bedingung.

So erklärte der Transferjournalist Anton Meana beim spanischen Radiosender Cadena SER , zwischen Díaz und den Liverpool-Bossen herrsche eine Art Gentlemen’s Agreement. Dieses besage, dass der Kolumbianer „problemlos“ zu einem anderen Klub gehen könne, wenn dieser eine Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro bezahlt.

Der FC Bayern gilt übereinstimmenden Medienberichten zufolge als sehr interessiert - eine derartige Summe wirft aber Zweifel auf. So soll die interne Schmerzgrenze der Münchner laut Bild bei maximal 60 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen liegen.

Noch kein offizielles Bayern-Angebot

Dass sich der Linksaußen mit einem Abgang beschäftigt, wurde zuletzt deutlich, als er einem Influencer bei der Ankunft am Flughafen in seiner Heimatstadt Barranquilla erklärte: „Wir sind in Verhandlungen. Wir werden sehen, was sich für uns und den Verein erreichen lässt. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und die beste Entscheidung zu treffen.“