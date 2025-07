Fußballtransfers: Lösung in BVB-Torwartfrage in Sicht?

Bahnt sich eine Lösung in der Frage um die einen Dortmunder Torhütern an?

Torhüter Diant Ramaj, in der vergangenen Rückrunde von Borussia Dortmund an den FC Kopenhagen ausgeliehen, sorgte Anfang Juni mit einer deutlichen Ansage für Aufsehen: „Ich setze mich in Dortmund nicht auf die Bank“, hatte Ramaj der Sport Bild gesagt und klargestellt, nicht hinter Gregor Kobel die Nummer zwei sein zu wollen.