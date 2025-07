Fußballtransfers: Ronaldo-Trainer verrät Wechsel von Superstar

In Zukunft muss Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr auf einen prominenten Teamkollegen verzichten. Wie Trainer Jorge Jesus verriet, wird der spanische Europameister Aymeric Laporte den saudi-arabischen Klub verlassen.

„Wir brauchen einen Innenverteidiger, einen Mittelfeldspieler als Ersatz für Otavio und einen Flügelspieler. Laporte wird Al-Nassr verlassen und ein Ersatz wird kommen“, zitiert die spanische AS den 71 Jahre alten Übungsleiter.

Laporte wird seit Tagen mit einem Wechsel zu Athletic Bilbao in Verbindung gebracht. Verhandlungen über einen Vertrag sind laut der AS bereits im Gange. Demnach wollen die Basken dem Innenverteidiger ein Arbeitspapier über drei Jahre und über insgesamt 15 Millionen Euro anbieten. In Saudi-Arabien streicht Laporte ein stattliches Gehalt von rund 25 Millionen Euro pro Saison ein.