Fußballtransfers: Saga um Gyökeres vor dem Ende

Demzufolge hat der portugiesische Spitzenklub das jüngste Angebot von Arsenal in Höhe von 63,5 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro mögliche Bonuszahlungen akzeptiert. Fortan soll es vor allem um die Ausgestaltung der Zuschläge und die Frage, wie diese erreicht werden können, gehen.

Gyökeres wollte sich zum Wechsel streiken

Gyökeres hat in den vergangenen zwei Jahren stark auf sich aufmerksam gemacht und bei Sporting 97 Tore in 102 Spielen geschossen. Dass er nach England wechseln wolle, verheimlichte der Stürmer jedoch nicht. Mehr noch: Er streikte beim Trainingsstart in Lissabon, um einen Transfer zu erzwingen, was ihm eine hohe Strafe einbrachte.