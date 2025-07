"Geniale Köpfe": Spott in Gyökeres-Saga

Der Transfer-Streit zwischen Viktor Gyökeres und Sporting Lissabon geht in die nächste Runde. Nachdem der Schwede nicht zum Training erschienen ist, äußert sich Präsident Frederico Varandas nun mehr als deutlich.

Nachdem der schwedische Top-Stürmer in den Streik getreten ist, kündigte Varandas nun öffentlich Disziplinarmaßnahmen an. „Mit der Schließung des Marktes, einer saftigen Geldstrafe und einer Entschuldigung bei der Gruppe kann alles gelöst werden“, sagte er gegenüber der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa.

Gyökeres, der in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 54 Tore erzielt hatte, will den Verein unbedingt verlassen. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll er sich mit dem FC Arsenal bereits auf einen Vorvertrag geeinigt haben – doch die Gunners zögern noch, die von Sporting geforderte Ablöse von 69 Millionen Pfund (knapp 80 Millionen Euro) zu zahlen.

„Sie machen es ihm noch schwerer“

Trainingsstreik war schon lange geplant

Gyökeres‘ Fernbleiben vom Training ist kein spontaner Entschluss. Bereits im Juni hatte der Stürmer mit einem Streik gedroht – als Reaktion auf Sportings Haltung in den Ablöseverhandlungen. Der Schwede beruft sich auf ein angebliches Gentlemen’s Agreement, das ihm einen Abschied zu reduzierten Konditionen ermöglichen sollte.

Doch nach dem Trainingsstreik scheint diese Haltung Geschichte. Der Ton ist schärfer geworden – und die Fronten sind verhärtet. Arsenal will den Stürmer unbedingt noch vor dem Abflug zur Asienreise am 19. Juli verpflichten. Doch aktuell hält Sporting alle Trümpfe in der Hand – und lässt die Gunners zappeln.