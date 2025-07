Fußballtransfers: Talent des FC Bayern offenbar in England begehrt

Wie The Athletic berichtet, soll der englische Erstligist FC Everton Interesse an dem 19 Jahre alten Linksverteidiger bekunden.

Everton hat Bedarf auf Aznous Position

Aznou gilt als absolutes Toptalent und kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Abwehrseite agieren. Der in Barcas Talentschmiede La Masia ausgebildete Youngster ist seit 2022 bei den Bayern und war in der vergangenen Rückrunde an den späteren Erstliga-Absteiger Real Valladolid verliehen.