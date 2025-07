Fußballtransfers: Talent des FC Bayern vor England-Wechsel?

Youngster Nestory Irankunda vom FC Bayern weckt offenbar großes Interesse in England.

Wechselt Bayern-Talent Irankunda fest nach England?

Es soll sogar schon eine Einigung bezüglich eines Wechsels erzielt worden sein. Die Rede ist von einer Ablöse von drei bis vier Millionen Euro. Der Deal soll allerdings auch eine Rückkauf-Option seitens der Bayern sowie eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf von 50 Prozent beinhalten.

Zuletzt auf Leihbasis in der Schweiz

Zuletzt war Irankunda für ein halbes Jahr an den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich verliehen . In 21 Pflichtspielen gelang ihm ein Treffer, zudem lieferte er drei Assists.

Bei den Bayern kam er in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga und in der Youth League zum Einsatz.