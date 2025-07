Fußballtransfers: Top-Klub an Palhinha dran?

Joao Palhinha kommt beim FC Bayern bislang nicht wie gewünscht zum Zug - ist auf dem Transfermarkt aber dennoch begehrt. Nun meldet offenbar der nächste Klub Interesse an.

Wie The Athletic berichtet, spielt der Portugiese in den Überlegungen von Tottenham Hotspur eine Rolle. Der Klub habe auf der Sechserposition konkreten Bedarf.

Die Bild-Zeitung spricht gar von einem ernsthaften Interesse der Spurs. Zeichnet sich also ein Wechsel ab? Bisher wohl nicht, an Palhinhas öffentlich mehrfach kundgetaner Absicht, sich in München durchzusetzen zu wollen, habe sich nichts geändert.