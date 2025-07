Irre Transferposse um VfB-Wunschspieler findet kein Ende

Trotz der geplatzten Verpflichtung von Giannis Konstantelias hofft der VfB Stuttgart weiter auf eine Lösung. Der Spieler selbst will offenbar weiterhin zu den Schwaben.

Das Tauziehen um Giannis Konstantelias entwickelt sich zur Transferposse des Sommers . Der Wechsel des 22 Jahre alten Offensivspielers von PAOK Saloniki zum VfB Stuttgart schien bereits in trockenen Tüchern - doch in letzter Minute platzte der Deal.

Dennoch: Konstantelias will übereinstimmenden Berichten zufolge weiterhin unbedingt zu den Schwaben wechseln.

Auch der VfB hat die Hoffnungen auf einen Vollzug des Transfers noch nicht aufgegeben. „Die Dinge sind nach wie vor offen. Die Abläufe bisher waren recht unkonventionell“, fasste Sportvorstand Fabian Wohlgemuth die Entwicklungen am Montag am Rande des Trainingslagers am Tegernsee zusammen.