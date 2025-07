Klartext von Wirtz senior: "Es ist verstörend"

Florians Wirtz‘ Vater und Berater übt harte Kritik am Handeln der Spielerberater im Fußballgeschäft.

Hans-Joachim Wirtz hat erstmals ausführlich über den Wechsel seines Sohnes zum FC Liverpool gesprochen - und dabei das vorherrschende Handeln von Spielerberatern scharf kritisiert. Besonders im Nachwuchsbereich stört er sich an der aktuellen Lage im Fußballgeschäft.

Er selbst habe in der Vergangenheit bereits negative Erfahrungen gemacht, die er nun teilte: „Ich erinnere mich an ein Jugendturnier in Paderborn, wo mich ein Vertreter einer Beratungsagentur förmlich anfiel und nach draußen zitierte.“