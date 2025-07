Nächster BVB-Abgang fix!

Nach Jamie Gittens verlässt ein weiterer Spieler den BVB. Ein französisches Abwehr-Juwel kehrt in die Heimat zurück.

Nach Jamie Gittens verlässt ein weiterer Spieler den BVB. Ein französisches Abwehr-Juwel kehrt in die Heimat zurück.

Das gab der Verein am Montagabend offiziell bekannt. Das französische Abwehr-Juwel war vergangene Saison an Stade Brest verliehen und kam dort auf 16 Pflichtspieleinsätze - davon acht in der Champions League.