Pikante Aussage! Doch noch Hoffnung für Bayern?

Barca ist bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 62 Millionen Euro zu bezahlen - die Bayern , die ebenfalls großes Interesse gezeigt haben, gehen leer aus.

Oder ist dem doch nicht so? So sorgt eine neue Aussage des spanischen Liga-Präsidenten Javier Tebas für Aufsehen. „Stand heute wäre Barcelona nicht in der Lage, ihn zu registrieren“, wird der 62-Jährige von mehreren spanischen Medien zitiert.