Liverpool plant nächsten Mega-Transfer

SPORT1 16.07.2025 • 13:20 Uhr Ex-BVB-Stürmer Aleksander Isak glänzt für Newcastle United. Wird dem Klub nun ein Rekord-Angebot unterbreitet?

Mit Florian Wirtz hat der FC Liverpool in diesem Sommer bereits einen Rekord-Transfer getätigt. Übertreffen sich die Reds nun noch einmal selbst? Laut The Athletic sollen die Verantwortlichen aus Liverpool bei Newcastle United ihr Interesse an Aleksander Isak hinterlegt haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Problem dabei: Die Magpies haben keinerlei Interesse daran, den Stürmer, der einst beim BVB so glücklos agierte, ziehen zu lassen. Mehr noch: Sie haben ihn sogar für unverkäuflich erklärt.

Um den Premier-League-Konkurrenten zum Umdenken zu bewegen, bereiten die Bosse in Liverpool nun wohl ein Rekord-Angebot vor. Demnach wären sie bereit, rund 120 Millionen Pfund (umgerechnet circa 138 Millionen Euro) für den Mittelstürmer zu überweisen.

Isak glänzt für Newcastle

Zum Vergleich: Für Wirtz zahlen die Reds rund 125 Millionen Euro an Leverkusen, die Ablöse kann in Form von Boni aber noch weiter ansteigen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schon in der vergangenen Woche gab es Berichte, wonach ein Isak-Transfer beim englischen Meister wohl Priorität hat. So konnte Darwin Núnez in den vergangenen drei Jahren die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, ein Abschied ist wahrscheinlich.

Aleksander Isak kam 2022 zu Newcastle und hat seitdem beeindruckende Leistungen gezeigt. In 109 Spielen gelangen ihm 62 Tore und elf Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.

Welche Rolle Ekitiké im Transfer-Poker spielt

Eine Rolle im Isak-Poker spielt auch Hugo Ekitiké vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Wie SPORT1 bereits am Montag berichtet hatte, erreichte die Eintracht ein erstes Angebot in Höhe von 75 Millionen Euro Ablöse plus fünf weitere Millionen an Boni - und zwar von Newcastle.