Sané vielleicht erst der Anfang! Woher hat Galatasaray so viel Geld?

Der Nationalspieler unterschrieb bis 2028, kassiert bis zu 15 Millionen Euro netto pro Jahr. Auch Ilkay Gündogan, Marc-André ter Stegen und Hakan Calhanoglu stehen angeblich auf der Wunschliste. Für Victor Osimhen will der Klub wohl sogar 75 Millionen Euro hinblättern.

Galatasaray 2024: Fast 400 Millionen Euro Schulden

Noch im November 2024 hatte der türkische Rekordmeister Schulden in Höhe von fast 400 Millionen Euro. Jetzt die plötzliche Einkaufstour – wie passt das zusammen?

Der Schlüssel: das alte Trainingsgelände im Nobelviertel Florya. Rund 80 Hektar Bauland will der Klub verkaufen – mit einem erwarteten Erlös von 500 bis 600 Millionen Euro. Zwar läuft der Bieterprozess noch, doch Galatasaray kalkuliert bereits fest mit dem Geld. Das berichtet die Sport Bild .

Schon im Februar war der Verein ins neue Trainingszentrum Kemerburgaz im Norden Istanbuls umgezogen. 2026 sollen auch die Jugend- und Frauenteams dorthin wechseln. Langfristig will der Klub das gepachtete Gelände kaufen – sobald die Millionen aus Florya fließen.

Zusätzlich steigen offenbar die Einnahmen durch Sponsoren. Der Trikotsponsor Pasifik Holding zahlt künftig über 8,6 Millionen Euro – mehr als doppelt so viel wie zuvor. Insgesamt kommen die Sponsoring-Einnahmen in der neuen Saison auf einen Rekordwert von 80 Millionen Euro.

Icardi, Morata, Osimhen: Galas Interesse deutlich gesteigert

Die Gründe: Transfers wie die von Mauro Icardi, Álvaro Morata und Osimhen haben das internationale Interesse am Klub gesteigert – und neue Geldgeber angezogen. Auch sportlich läuft es: Drei Meistertitel in Folge, regelmäßige Champions-League-Teilnahmen. Auch die Auftritte in der Champions League 2023/2024 waren ein sportlicher Mutmacher für höhere Ziele.