"Riesiger Coup, den Gala da machen würde"

Ob sich der Wechsel in die Süper Lig aber auch sportlich lohnt, ließ Kruse dahingestellt: „Leroy Sané ist in der Blütezeit seiner Karriere. Ob es für ihn der richtige Schritt ist, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen.“

Im Interview mit ran.de meinte der Ex-Profi allerdings weiter: „Wenn ich heute noch spielen würde und 15 Millionen Euro in Istanbul kriege, oder 20 Millionen Euro in Saudi-Arabien, würde ich mich trotzdem für Istanbul entscheiden.“

Ter Stegen bei Galatasaray im Gespräch

Das Flair der Stadt, auch der Verein „mit seinen ganzen Anhängern, diese Euphorie - das macht wahrscheinlich viel mehr Spaß als in Saudi-Arabien. Die Stadt ist multikulturell. Die Stadt schläft genauso wenig wie vielleicht Las Vegas. Diese Liebe von den Fans, das geile Wetter in Istanbul, das Essen - also ich glaube, es ist wirklich eine der besten Städte in Europa.“