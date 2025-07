Zückt der FC Bayern bei Díaz zu Recht das Scheckbuch?

Auf den ersten Blick verwundert es also, dass bei den Fans des FC Bayern drei Jahre später eine recht kritische Stimmung herrscht, was den möglichen Transfer des 28 Jahre alten Kolumbianers nach München angeht.

Das Alter, die womöglich exorbitante Ablösesumme (Liverpool soll über 100 Millionen Euro verlangen), Sorgen, ob Díaz ins Münchener Umfeld passt, bestimmen das Bild. Warum Bayern trotzdem bereit ist, für Díaz das Scheckbuch zu zücken? SPORT1 schaut mithilfe des Datendienstleisters Opta auf die Leistungsdaten, die ihn so interessant für den Rekordmeister machen.

Díaz-Hattrick gegen Leverkusen

Besonders in Erinnerung geblieben ist sein lupenreiner Hattrick gegen Bayer Leverkusen im vergangenen November, als er die Werkself fast im Alleingang abschoss (4:0) – scheinbar ohne Mühe, wirkt sein Spiel doch häufig so, als würde er über ein Seil tänzeln: fast schwebend, ein elegantes, aber kraftvolles Leichtgewicht zwischen all den wuchtigen Verteidigern.