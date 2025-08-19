Bahnt sich "großer Schock-Transfer" an?

Felix Kunkel 19.08.2025 • 10:41 Uhr Nach der Verletzung von Romelu Lukaku legt Neapel womöglich in der Offensive nach. Dabei rückt ein überraschender Name in den Fokus.

Wird die SSC Napoli auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Romelu Lukaku in England fündig? Wie die Daily Mail berichtet, soll der italienische Meister Jamie Vardy ins Visier genommen haben. Von einem „großen Schock-Transfer“, der sich anbahnt, ist die Rede.

Der 38 Jahre alte Stürmer hatte seinen langjährigen Klub Leicester City zuletzt nach 13 Jahren verlassen und ist derzeit vereinslos. Für die „Foxes“ erzielte Vardy in 500 Pflichtspielen 200 Tore, zudem hatte er maßgeblichen Anteil an der sensationellen Premier-League-Meisterschaft 2016.

Neapel gilt dem Bericht zufolge aber nicht als einziger Interessent: Auch Celtic Glasgow, die Glasgow Rangers sowie der FC Everton sollen ein Auge auf den Routinier geworfen haben.

Lukaku fällt mehrere Monate aus

Als „weiteres Ziel“ von Neapel nennt die Daily Mail Nicolas Jackson vom FC Chelsea. Allerdings könnte sich der 24 Jahre alte Stürmer als zu teuer erweisen, heißt es weiter.

Neapel-Stürmer Lukaku hatte sich im Testspiel gegen Olympiakos Piräus verletzt. Es handle sich um eine „schwere Verletzung im rechten Oberschenkel“, wie der Klub am Montag mitteilte. Laut Vereinsangaben ist sogar eine Operation nicht ausgeschlossen.