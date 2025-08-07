BVB wird wohl Großverdiener los

Manfred Sedlbauer , Maximilian Huber 07.08.2025 • 17:14 Uhr Borussia Dortmund hat offenbar einen Abnehmer für Sébastien Haller. Der Stürmer steht vor einer Rückkehr.

Borussia Dortmund hat offenbar einen Abnehmer für Stürmer Sébastien Haller gefunden.

Wie SPORT1 bestätigen kann, steht der 31-Jährige vor einem Wechsel zum FC Utrecht in die Niederlande. Die Bild berichtete zuerst.

Haller war bereits nach Utrecht ausgeliehen

In Utrecht hatte der gebürtige Franzose bereits die Rückrunde der vergangenen Spielzeit verbracht und in 16 Liga-Einsätzen vier Tore und einen Assist erzielt. Bereits von 2015 bis 2017 trug Haller das Trikot des niederländischen Erstligisten, ehe er zu Eintracht Frankfurt wechselte.

Nach SPORT1-Informationen ist das Thema schon sehr konkret, die Gespräche könnten sich aber noch ein paar Tage ziehen. In gewissen Punkten herrscht zwischen allen beteiligten Parteien noch Uneinigkeit. Auch eine Abfindung für den Stürmer steht im Raum, die der BVB ihm zahlen müsste, um einen Wechsel zu ermöglichen.

Haller zählt zu den BVB-Topverdienern

In Dortmund hat der Ivorer noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Mit knapp zehn Millionen Euro gehört Haller zu den Topverdienern der Dortmunder, weshalb ihn die Bosse unbedingt von der Gehaltsliste streichen wollen.

Im Trainingslager der Schwarz-Gelben im österreichischen Saalfelden fehlt Haller nach offiziellen Angaben krankheitsbedingt.