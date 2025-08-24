BVB-Wunschspieler in Dortmund gelandet

Manfred Sedlbauer , Julius Schamburg 24.08.2025 • 22:52 Uhr Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung von Carney Chukwuemeka. Der Engländer ist bereits in Dortmund gelandet und wird am Montag den Medizincheck absolvieren.

Ein Neuzugang für den BVB bahnt sich konkret an! Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Engländer, der in der vergangenen Rückrunde bereits als Leihspieler beim BVB spielte, ist am späten Sonntagabend in Dortmund gelandet und wird nach SPORT1-Informationen am Montag den Medizincheck bei den Westfalen absolvieren.

Chelseas Anselmino noch nicht an Bord

Auch den Deal mit Chelseas Innenverteidiger Aarón Anselmino will Dortmund zeitnah finalisieren. Der Argentinier flog am Sonntag noch nicht mit nach Deutschland, könnte aber bereits am Montag nachkommen.