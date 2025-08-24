BVB-Wunschspieler in Dortmund gelandet

Ein Neuzugang für den BVB bahnt sich konkret an! Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka.
Wunschspieler in Dortmund gelandet
Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung von Carney Chukwuemeka. Der Engländer ist bereits in Dortmund gelandet und wird am Montag den Medizincheck absolvieren.
Der Engländer, der in der vergangenen Rückrunde bereits als Leihspieler beim BVB spielte, ist am späten Sonntagabend in Dortmund gelandet und wird nach SPORT1-Informationen am Montag den Medizincheck bei den Westfalen absolvieren.
Chelseas Anselmino noch nicht an Bord
Auch den Deal mit Chelseas Innenverteidiger Aarón Anselmino will Dortmund zeitnah finalisieren. Der Argentinier flog am Sonntag noch nicht mit nach Deutschland, könnte aber bereits am Montag nachkommen.
Wie unter anderem der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird Chukwuemeka die Dortmunder rund 20 Millionen Pfund Ablöse kosten. Der gebürtige Österreicher lief bislang 17-mal für den BVB auf.