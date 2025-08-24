Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
3. LIGA
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
HOCKEY-EM
DARTS
FORMEL 1
RADSPORT
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

BVB-Wunschspieler in Dortmund gelandet

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Wunschspieler in Dortmund gelandet

Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung von Carney Chukwuemeka. Der Engländer ist bereits in Dortmund gelandet und wird am Montag den Medizincheck absolvieren.
Borussia Dortmund war bisher auf dem Transfermarkt sehr zurückhaltend. Doch kurz vor dem Ligastart dreht sich offenbar der Wind. Folgen bald sogar mehrere Deals in kürzester Zeit?
Manfred Sedlbauer, Julius Schamburg
Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung von Carney Chukwuemeka. Der Engländer ist bereits in Dortmund gelandet und wird am Montag den Medizincheck absolvieren.

Ein Neuzugang für den BVB bahnt sich konkret an! Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Engländer, der in der vergangenen Rückrunde bereits als Leihspieler beim BVB spielte, ist am späten Sonntagabend in Dortmund gelandet und wird nach SPORT1-Informationen am Montag den Medizincheck bei den Westfalen absolvieren.

Chelseas Anselmino noch nicht an Bord

Auch den Deal mit Chelseas Innenverteidiger Aarón Anselmino will Dortmund zeitnah finalisieren. Der Argentinier flog am Sonntag noch nicht mit nach Deutschland, könnte aber bereits am Montag nachkommen.

Wie unter anderem der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird Chukwuemeka die Dortmunder rund 20 Millionen Pfund Ablöse kosten. Der gebürtige Österreicher lief bislang 17-mal für den BVB auf.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite