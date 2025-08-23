Bundesliga: BVB-Wunschspieler im Anflug!

Manfred Sedlbauer , Julius Schamburg 23.08.2025 • 22:59 Uhr Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung eines Wunschspieler. Möglicherweise kommt es gar zu einem Transfer-Doppelschlag.

Die Rückkehr von Carney Chukwuemeka zu Borussia Dortmund steht unmittelbar bevor. Der Wunschspieler des BVB wird nach SPORT1-Informationen am Sonntagabend von England in den Ruhrpott fliegen.

Der Profi des FC Chelsea, der zuletzt schon ein halbes Jahr auf Leihbasis für Dortmund spielte, soll von London in einem Privatflieger zunächst nach Paderborn fliegen - ein bei BVB-Transfers nicht unüblicher Vorgang. Durchaus denkbar ist, dass das Flugzeug noch kurzfristig nach Dortmund umgeleitet wird.

Während der Wechsel von Chukwuemeka damit so gut wie sicher ist, steht hinter der ebenfalls angestrebten Verpflichtung des Chelsea-Talents Aarón Anselmino noch ein Fragezeichen. Ob er ebenfalls an Bord des Fliegers sein wird, ist offen.

Kehl deutet Transfer an

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hielt sich nach dem 3:3 der Schwarz-Gelben beim Liga-Auftakt gegen den FC St. Pauli noch bedeckt, deutete baldige Transfers aber zumindest an: „An manchen Dingen sind wir dran, arbeiten wir auch, und ich bin da sehr optimistisch, dass wir in der kommenden Woche auch noch was machen können.“

