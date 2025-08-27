Doppelschlag perfekt: BVB tütet nächsten Transfer ein

Johannes Behm 27.08.2025 • 10:40 Uhr Borussia Dortmund bekommt Verstärkung in der Defensive. Wieder werden die BVB-Bosse bei Chelsea fündig.

Aarón Anselmino wechselt vom FC Chelsea per Leihe für die kommende Saison zu Borussia Dortmund. Das verkündeten die Schwarz-Gelben am Mittwoch.

Der 20 Jahre alte Innenverteidiger aus Argentinien soll beim BVB die prekäre Verletztenlage in der Defensive auffangen. Anselmino wird mit der Rückennummer 28 auflaufen.

„Durch die Verletzungen von Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle waren wir gezwungen, auf der Innenverteidiger-Position nachzujustieren“, sagte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken im Zuge der Verkündung und lobte den Neuzugang: „Aaron Anselmino hat in seinem Heimatland bereits Erstliga-Erfahrung gesammelt und verfügt über großes Potenzial.“

„Wir haben Aaron schon zu seinen Zeiten bei den Boca Juniors beobachtet“, wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zitiert, der betonte: „Er ist in unserer gegenwärtigen Situation eine sehr gute Lösung. Ein talentierter Spieler, der seine Qualität schon in jungen Jahren in sehr emotionalen Stadien nachgewiesen hat.“

Der Youngster selbst zeigte sich voller Vorfreude. „Ich freue mich riesig auf Borussia Dortmund und werde alles geben, um mit diesem großen Verein und seinen tollen Fans erfolgreich zu sein“, gab der junge Verteidiger an, für den Chelsea vergangenen Sommer über 16 Millionen Euro Ablöse an die Boca Juniors überwies, ehe er wieder zurück nach Argentinien verliehen wurde.