Eberl wird bei Woltemade deutlich: "Damit ist die Sache auch für uns vom Tisch"

Julius Schamburg 08.08.2025 • 07:43 Uhr Wechselt Nick Woltemade nun zum FC Bayern oder nicht? Sportvorstand Max Eberl verkündet den aktuellen Stand der Dinge und gibt bekannt, ob der FC Bayern seine Bemühungen noch einmal intensivieren wird.

Gelingt es dem FC Bayern in diesem Sommer noch, Wunschspieler Nick Woltemade zu verpflichten?

Sportvorstand Max Eberl hat sich erneut zum Transferpoker um den 23-Jährigen geäußert und dabei den Verhandlungsstatus mit dem VfB Stuttgart kommentiert.

„Damit ist die Sache auch für uns vom Tisch“

„Wir haben genug dazu gesagt. Wir haben unseren Standpunkt vertreten. Wir haben uns um den Spieler bemüht. Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen“, stellte Eberl nach dem 4:0-Erfolg gegen Tottenham Hotspur klar: „Damit ist die Sache auch für uns vom Tisch. Mehr kann ich dazu nicht zu sagen.“

Ob die Bayern ihre Bemühungen noch einmal intensivieren werden, um den Deal schon diesen Sommer unter Dach und Fach zu bringen? „Davon habe ich nichts gehört. Vielleicht habe ich das in der Öffentlichkeit gelesen. Aber wir haben davon nichts gehört“, wurde Eberl deutlich.

Eberl schließt weitere Transfers nicht aus

Vor dem Spiel ließ der Bayern-Boss allerdings durchblicken, dass weitere Transfers nicht ausgeschlossen seien. „Einen Stopp gibt es bis zum 1. September nicht. Da ist immer irgendwie Bewegung. Wir sind aber erstmal ruhig. Wir haben unseren Kader stehen und schauen, was passiert.“

Woltemade, der in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, hat dem deutschen Rekordmeister bereits seine mündliche Zusage erteilt.