Effenberg mit eindeutigem Müller-Urteil

SPORT1 07.08.2025 • 20:01 Uhr Stefan Effenberg begrüßt den Wechsel von Thomas Müller nach Kanada. Der ehemalige Nationalspieler prophezeit dem Weltmeister von 2014 einen „großen Schritt nach vorn.“

Stefan Effenberg hat sich positiv über den Wechsel von Thomas Müller nach Vancouver geäußert und ihm eine erfolgreiche Zeit in Nordamerika vorausgesagt.

„Herzlichen Glückwunsch zu diesem Schritt“, sagte Effenberg im Gespräch mit t-online und betonte: „Der Wechsel nach Vancouver ist die richtige Entscheidung für Thomas.“

Schritt nach Kanada: „Wird sich das gut überlegt haben“

Nach 25 Jahren beim FC Bayern München hat Müller bei MLS-Klub Vancouver Whitecaps bis Ende der Saison unterschrieben, Option auf die Spielzeit 2026 inklusive. „Einige wollten ihm das Karriereende nahelegen, aber er hat selbst schnell klargemacht, dass er weiterspielen will. Er wird es sich gut überlegt haben – und hat bei diesem Klub das beste Gesamtpaket gesehen", schilderte der SPORT1-Experte weiter.

Dass Müller in seiner Karriere auch erstmals den Schritt ins Ausland wagt, empfindet Effenberg als „großen Schritt nach vorn“ für dessen Weiterentwicklung. „Er kommt mal heraus aus dem gewohnten Umfeld, in dem er sich 25 Jahre lang bewegt hat. Dieser Wechsel wird ihn menschlich und charakterlich weiterbringen.“

