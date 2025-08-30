"Wolt the Hell!" England staunt, wie groß Nick Woltemade ist

Nick Woltemade ist im Anflug auf die Premier League - und langsam, aber sicher, schlägt das Thema auch in England Wellen.
England staunt über Woltemades Größe
Das große britische Massenblatt The Sun hat dem vom VfB Stuttgart zu Newcastle United wechselnden DFB-Stürmer am Freitag einen etwas längeren Artikel gewidmet. Hauptthema des Beitrags, der einen Tag vor der Bestätigung des Transfers am Samstagmittag veröffentlicht wurde: Woltemades Körpergröße.
„Wolt the Hell!“
„Wolt the Hell: Fans staunen über die Größe von Newcastles Isak-Ersatz Nick Woltemade“, betitelte das wie immer wortspielfreudige Boulevard-Medium seinen Bericht, in dem es in erster Linie darum geht, wie die englischen Fans über die Körpermaße des 1,98 Meter großen Angreifers verblüfft sind.
Tatsächlich gab es in den sozialen Medien zuletzt viele Kommentare hierzu. Unter anderem wurde sehr oft ein Bild von der U21-EM geteilt, bei dem Woltemade neben Liverpools Harvey Elliott (1,70 Meter) zu sehen ist. Auch Vergleiche mit dem früheren englischen Kult-Stürmer Peter Crouch (2,01 Meter) kursieren.
„Dieser Größenunterschied macht mich fertig. Nick Woltemade ist ein echt langer Typ“, zitiert die Sun einen Fan - sowie auch einen anderen, der feststellt: „Es ist wahnsinnig, wie groß er wirklich ist.“
„Dieser Woltemade-Bruder bewegt sich wie Musiala“
Dass Woltemades Größe einhergeht mit erstaunlichen fußballerischen Fähigkeiten, hat sich in England auch schon herumgesprochen, speziell bei Newcastle-Anhängern. Exemplarisches Beispiel aus dem Sun-Artikel: „Dieser Woltemade-Bruder ist zwei Meter groß, bewegt sich auf engem Raum wie Jamal Musiala und trifft wie Erling Haaland. Was für ein Spieler!“
Der Nationalspieler - um den sich auch der FC Bayern München vergeblich bemüht hatte - weilt bereits in Newcastle, laut übereinstimmenden Medienberichten wechselt er für eine Transfersumme von bis zu 90 Millionen Euro zum letztjährigen Vierten der Premier League.