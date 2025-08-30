Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
2. BUNDESLIGA
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

"Wolt the Hell!" England staunt, wie groß Nick Woltemade ist

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

England staunt über Woltemades Größe

Der Transfer von Nick Woltemade zu Newcastle United beschäftigt inzwischen auch Fans und Medien auf der Insel in größerem Maßstab. Woltemades beeindruckende Körpermaße sind häufig Thema.
Nick Woltemade steht vor einem Wechsel zu Newcastle United. Der VfB Stuttgart soll 85 Millionen Euro plus mögliche Boni erhalten. Diese Aussagen der letzten Wochen erstrahlen jetzt in einem neuen Licht.
Martin Hoffmann
Der Transfer von Nick Woltemade zu Newcastle United beschäftigt inzwischen auch Fans und Medien auf der Insel in größerem Maßstab. Woltemades beeindruckende Körpermaße sind häufig Thema.

Nick Woltemade ist im Anflug auf die Premier League - und langsam, aber sicher, schlägt das Thema auch in England Wellen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das große britische Massenblatt The Sun hat dem vom VfB Stuttgart zu Newcastle United wechselnden DFB-Stürmer am Freitag einen etwas längeren Artikel gewidmet. Hauptthema des Beitrags, der einen Tag vor der Bestätigung des Transfers am Samstagmittag veröffentlicht wurde: Woltemades Körpergröße. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Wolt the Hell!“

„Wolt the Hell: Fans staunen über die Größe von Newcastles Isak-Ersatz Nick Woltemade“, betitelte das wie immer wortspielfreudige Boulevard-Medium seinen Bericht, in dem es in erster Linie darum geht, wie die englischen Fans über die Körpermaße des 1,98 Meter großen Angreifers verblüfft sind.

Tatsächlich gab es in den sozialen Medien zuletzt viele Kommentare hierzu. Unter anderem wurde sehr oft ein Bild von der U21-EM geteilt, bei dem Woltemade neben Liverpools Harvey Elliott (1,70 Meter) zu sehen ist. Auch Vergleiche mit dem früheren englischen Kult-Stürmer Peter Crouch (2,01 Meter) kursieren.

{ "placeholderType": "MREC" }
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

„Dieser Größenunterschied macht mich fertig. Nick Woltemade ist ein echt langer Typ“, zitiert die Sun einen Fan - sowie auch einen anderen, der feststellt: „Es ist wahnsinnig, wie groß er wirklich ist.“

„Dieser Woltemade-Bruder bewegt sich wie Musiala“

Dass Woltemades Größe einhergeht mit erstaunlichen fußballerischen Fähigkeiten, hat sich in England auch schon herumgesprochen, speziell bei Newcastle-Anhängern. Exemplarisches Beispiel aus dem Sun-Artikel: „Dieser Woltemade-Bruder ist zwei Meter groß, bewegt sich auf engem Raum wie Jamal Musiala und trifft wie Erling Haaland. Was für ein Spieler!“

Der Nationalspieler - um den sich auch der FC Bayern München vergeblich bemüht hatte - weilt bereits in Newcastle, laut übereinstimmenden Medienberichten wechselt er für eine Transfersumme von bis zu 90 Millionen Euro zum letztjährigen Vierten der Premier League.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite