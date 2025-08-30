FC Bayern: Offenbar alles fix mit Neuzugang!

Der FC Bayern sichert sich offenbar die Dienste von Nicolas Jackson. Auch die Details des Transfers sickern durch.

Der FC Bayern bekommt wohl seinen neuen Stürmer! Im Poker um Nicolas Jackson ist nun offenbar alles geklärt. Wie Transferexperte Fabrizio Romano und Sky berichtet, haben sich der FC Bayern und der FC Chelsea final auf einen Wechsel geeinigt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Demnach zahlen die Münchner eine Leihgebühr von 15 Millionen Euro für den Senegalesen. Zusätzlich wurde eine Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro und eine Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart. Eine Kaufpflicht, die ebenfalls im Raum stand, existiert angeblich nicht.





Jackson werde nun zeitnah mit seinem Berater Ali Barat nach München reisen, um den Transfer unter Dach und Fach zu bringen.

Kann Jackson dem FC Bayern weiterhelfen?

Der 24-Jährige war 2023 für 37 Millionen Euro vom FC Villarreal an die Stamford Bridge gewechselt. Seine Bilanz: 81 Pflichtspiele, 30 Tore und zwölf Vorlagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Jackson ist 1,87 Meter groß und ein Mittelstürmer. Allerdings lässt er sich auch gerne mal fallen und möchte ins Kombinationsspiel eingebunden werden.

Er dürfte beim FC Bayern vornehmlich als Backup für Harry Kane fungieren, kann im Zweifel aber aufgrund seiner Schnelligkeit auch auf den Außenpositionen zum Einsatz kommen.

„Wenn wir einen Spieler finden, der körperlich bereit ist, der Tore machen kann, Assists gibt, der schon Erfahrung gesammelt hat - den Spieler würden wir gerne leihen“, hatte Bayerns Sportvorstand Max Eberl zuletzt im ZDF erklärt.