FC Bayern: Verlängerung mit Supertalent steht bevor!

SPORT1 07.08.2025 • 21:27 Uhr Lennart Karl erzielt sein erstes Profi-Tor für den FC Bayern. Max Eberl macht den Fans im Anschluss Hoffnung.

Erst ein Traumtor - und dann der neue Vertrag? Bayern-Supertalent Lennart Karl steht vor einer Vertragsverlängerung bei den Münchnern. Das verriet Sportvorstand Max Eberl.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir sind sehr zuversichtlich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt und wieder falsche Kommunikation betrieben, aber es sieht sehr gut aus“, sagte Eberl nach dem 4:0-Erfolg des FCB gegen Tottenham, bei dem Karl sehenswert getroffen hatte.

Der erst 17 Jahre alte Flügelstürmer, der 2022 von Viktoria Aschaffenburg zum FC Bayern kam, gilt als das derzeit wohl größte Talent im Klub. Der Vertrag des deutschen Juniorennationalspielers läuft allerdings im Sommer 2026 aus.

Bayern-Supertalent von Michael Ballack vertreten

In den Gesprächen mit dem Berater des Youngsters – im Übrigen kein Geringerer als Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack – sollen die Bayern Karl die Perspektive aufgezeigt haben, als erster Backup von Michael Olise auf dem rechten Flügel in die anstehende Saison zu gehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Test gegen die Spurs wurde Karl in der 68. Minute eingewechselt – und erzielte nicht einmal zehn Minuten später seinen ersten Treffer für die Bayern-Profis. Quasi aus dem Stand zirkelte er einen Pass von David Santos Daiber aus knapp 16 Metern ins lange Eck.

Lob für Karl von Kompany

„Wir freuen uns, was die Jungs heute abgeliefert haben“, lobte FCB-Trainer Vincent Kompany die jungen Wilden um Karl bei MagentaSport.