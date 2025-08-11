Fußballtransfers: Lewandowski-Zukunft wohl geklärt

Asya Menekse 11.08.2025 • 11:08 Uhr Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft noch bis 2026, weswegen es einige Gerüchte gab, dass er den Verein im Sommer verlassen wird. Nun hat er wohl eine Entscheidung getroffen.

Zuletzt gab es viele Gerüchte über einen Abgang von Robert Lewandowski. Doch der Stürmer hat sich wohl gegen einen Abschied im Sommer entschieden, wie der polnische Journalist Tomasz Wlodarczyk berichtet.

„Er ist glücklich, bereit für die neue Saison und will seinen Vertrag unbedingt erfüllen“, erklärte der Reporter, der einen engen Draht zu Lewandowski haben soll.

Der Vertrag des Polen geht noch bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr. Vor einigen Monaten hat die spanische Zeitung Sport jedoch bereits davon berichtet, dass Barcelona nicht verlängern möchte.

Lewandowski denkt noch nicht an Karriereende

Grund dafür sei das Alter des ehemaligen Bayern-Stars und auch das hohe Gehalt. Lewandowski selbst findet jedoch: „Ich weiß, dass viele Leute über mein Alter reden, aber ich möchte noch mehrere Jahre auf höchstem Niveau spielen.“