Fußballtransfers: Lewandowski-Zukunft wohl geklärt

Zuletzt gab es viele Gerüchte über einen Abgang von Robert Lewandowski. Doch der Stürmer hat sich wohl gegen einen Abschied im Sommer entschieden, wie der polnische Journalist Tomasz Wlodarczyk berichtet.
Lewandowski-Zukunft wohl geklärt
„Er ist glücklich, bereit für die neue Saison und will seinen Vertrag unbedingt erfüllen“, erklärte der Reporter, der einen engen Draht zu Lewandowski haben soll.
Der Vertrag des Polen geht noch bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr. Vor einigen Monaten hat die spanische Zeitung Sport jedoch bereits davon berichtet, dass Barcelona nicht verlängern möchte.
Lewandowski denkt noch nicht an Karriereende
Grund dafür sei das Alter des ehemaligen Bayern-Stars und auch das hohe Gehalt. Lewandowski selbst findet jedoch: „Ich weiß, dass viele Leute über mein Alter reden, aber ich möchte noch mehrere Jahre auf höchstem Niveau spielen.“
Aktuell ist der 36-Jährige verletzt und hat mit muskulären Problemen am Oberschenkel zu kämpfen. Wie lange er noch ausfällt und ob er zum Liga-Start wieder fit ist, ist fraglich.