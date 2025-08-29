Fußballtransfers: Nächster Bayer-Star wohl so gut wie weg

SPORT1 29.08.2025 • 18:01 Uhr Piero Hincapie steht vor einem Abgang von Bayer Leverkusen. Den Verteidiger zieht es wohl nach England.

Der FC Arsenal möchte offenbar Piero Hincapié von Bayer Leverkusen verpflichten und Medienberichten zufolge soll der Transfer kurz vor dem Abschluss stehen.

Wie Insider Fabrizio Romano und der kicker berichten, verhandeln beide Parteien noch über den Deal. Der Verteidiger hat eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert.

Hincapié zu Arsenal? So ist der Stand

Laut kicker könnte es jedoch erst auf eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht hinaus laufen.

Der Grund ist der erwartbar hohe Gewinn der Bayer 04 Fußball GmbH, welcher durch einen jetzigen Verkauf steigen würde und man deshalb noch mehr Steuer darauf zahlen müsste. Dementsprechend soll die Ablöse erst 2026 fließen.

