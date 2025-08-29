Fußballtransfers: Nächster Bayer-Star wohl so gut wie weg

Der FC Arsenal möchte offenbar Piero Hincapié von Bayer Leverkusen verpflichten und Medienberichten zufolge soll der Transfer kurz vor dem Abschluss stehen.
Verliert Bayer den nächsten Star?
Wie Insider Fabrizio Romano und der kicker berichten, verhandeln beide Parteien noch über den Deal. Der Verteidiger hat eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert.
Hincapié zu Arsenal? So ist der Stand
Laut kicker könnte es jedoch erst auf eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht hinaus laufen.
Der Grund ist der erwartbar hohe Gewinn der Bayer 04 Fußball GmbH, welcher durch einen jetzigen Verkauf steigen würde und man deshalb noch mehr Steuer darauf zahlen müsste. Dementsprechend soll die Ablöse erst 2026 fließen.
Der 23-Jährige spielt seit 2021 für die Werkself und war unter anderem ein wichtiger Bestandteil des Doublesiegs 2024. Nach Trainer Xabi Alonso, Kapitän Jonathan Tah, Florian Wirtz, Granit Xhaka und Jeremie Frimpong wird Leverkusen wohl seinen nächsten Star verlieren.