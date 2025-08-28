Fußballtransfers: Neuer BVB-Stürmer im Anflug

Manfred Sedlbauer , Johannes Behm 28.08.2025 • 13:51 Uhr Dortmund darf sich unter Vorbehalt des Medizinchecks auf einen neuen Stürmer freuen. Fábio Silva hat sich für den BVB entschieden.

Fábio Silva hat sich für Borussia Dortmund entschieden! Der Stürmer von den Wolverhampton Wanderers hat nach SPORT1-Informationen sein finales Go für den Transfer gegeben.

Die Dortmunder überweisen im Gegenzug knapp 25 Millionen Euro an fester Ablöse nach England. Durch Boni kann der Betrag noch um etwa zwei weitere Millionen anwachsen. Der 23-Jährige soll noch im Laufe des Tages ins Flugzeug steigen, um in Dortmund seinen Medizincheck zu absolvieren.

Kader-Debüt am Sonntag gegen Union?

Auch Sky berichtet über die finale Zustimmung des Portugiesen, der bereits am Sonntag beim Bundesliga-Spiel des BVB gegen Union Berlin sein Kaderdebüt für die Schwarz-Gelben geben soll.

Die Einigung zwischen Wolverhampton und Dortmund fand bereits am Mittwoch statt. Dabei galten auch noch die AC Milan und AS Rom als potenzielle Abnehmer für Silva, der sich jetzt final auf den BVB festgelegt hat.

