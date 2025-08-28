Fußballtransfers: Neuer BVB-Stürmer im Anflug

Fábio Silva hat sich für Borussia Dortmund entschieden! Der Stürmer von den Wolverhampton Wanderers hat nach SPORT1-Informationen sein finales Go für den Transfer gegeben.
Neuer BVB-Stürmer im Anflug
Die Dortmunder überweisen im Gegenzug knapp 25 Millionen Euro an fester Ablöse nach England. Durch Boni kann der Betrag noch um etwa zwei weitere Millionen anwachsen. Der 23-Jährige soll noch im Laufe des Tages ins Flugzeug steigen, um in Dortmund seinen Medizincheck zu absolvieren.
Kader-Debüt am Sonntag gegen Union?
Auch Sky berichtet über die finale Zustimmung des Portugiesen, der bereits am Sonntag beim Bundesliga-Spiel des BVB gegen Union Berlin sein Kaderdebüt für die Schwarz-Gelben geben soll.
Die Einigung zwischen Wolverhampton und Dortmund fand bereits am Mittwoch statt. Dabei galten auch noch die AC Milan und AS Rom als potenzielle Abnehmer für Silva, der sich jetzt final auf den BVB festgelegt hat.
Silva kam 2020 als damals noch 18-Jähriger für eine Ablöse von 40 Millionen Euro zu den Wolves, konnte in der Premier League allerdings nicht Fuß fassen. Deswegen wurde er in den vergangenen Jahren mehrmals verliehen, zuletzt zu UD Las Palmas nach Spanien. In La Liga erzielte er in 25 Einsätzen zehn Tore und bereitete drei weitere vor.