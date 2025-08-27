Nach Doppel-Transfer: BVB arbeitet am nächsten Deal

SPORT1 27.08.2025 • 18:14 Uhr Nach dem Doppeltransfer von Carney Chukwuemeka und Aarón Anselmino schnappt sich der BVB wohl das nächste junge Talent. Es soll eine Einigung bei Fábio Silva bestehen.

Borussia Dortmund hat laut The Athletic bezüglich Fábio Silva eine Einigung mit den Wolverhampton Wanderers erreicht. Demnach haben sich die beiden Klubs auf eine Ablösesumme von 22,5 Millionen Euro geeinigt, die durch Bonuszahlungen um weitere vier Millionen Euro ansteigen kann.

Sky berichtet ebenfalls über die Einigung zwischen Klub und Spieler, allerdings soll noch die finale Zusage des Spielers fehlen. Auch die AC Milan und die AS Rom gelten als potenzielle Abnehmer. Dennoch herrscht grundsätzliche Einigung zwischen Silva und dem BVB, was einen Vertrag bis 2030 angeht.

SPORT1 berichtete kürzlich darüber, dass der Transfer sich aus BVB-Sicht auf einem guten Weg befindet - nun bewegt er sich auf die Ziellinie zu.

Weitere Stärkung für den Kader des BVB

Mit dem Transfer-Doppelschlag von Carney Chukwuemeka und Aarón Anselmino konnten sich die Schwarz-Gelben zuletzt bereits im Mittelfeld und der Defensive verstärken, durch Silva würde die Mannschaft von Trainer Niko Kovac eine weitere Option für die Offensive bekommen.

Silva kam 2020 als damals noch 18-Jähriger für eine Ablöse von 40 Millionen Euro zu den Wolves, konnte in der Premier League allerdings nicht Fuß fassen. Deswegen wurde er in den vergangenen Jahren mehrmals verliehen, zuletzt zu UD Las Palmas nach Spanien.