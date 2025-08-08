Fußballtransfers: Neuer Torhüter soll kommen! PSG wohl mit Lille einig

Die Torhütersuche von Paris Saint-Germain steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Laut L’Équipe wird Lucas Chevalier in der französischen Hauptstadt erwartet, der Medizincheck steht kurz bevor.
Donnarumma-Erbe? PSG wohl vor Vollzug
Der 23-Jährige steht aktuell noch bei LOSC Lille unter Vertrag, PSG soll sich mit dem Ligue-1-Konkurrenten auf eine Basis-Ablöse von etwas mehr als 40 Millionen Euro geeinigt haben.
Mit möglichen Zuschlägen könne die Summe sogar auf bis zu 55 Millionen Euro steigen – und Chevalier zum teuersten Keeper der französischen Fußballgeschichte machen.
Vertragsverhandlungen mit Donnarumma gescheitert
Der Hauptstadtklub will den Deal möglichst schnell über die Bühne bringen, um den französischen Nationalspieler schon im europäischen Supercup gegen Tottenham am kommenden Mittwoch (21 Uhr) einsetzen zu können.
Chevalier, in Lille ausgebildet, hielt in der Vorsaison in 34 Ligaspielen elfmal die Null und galt schon seit Juli als PSG-Transferziel, weil eine Vertragsverlängerung mit Gianluigi Donnarumma über 2026 hinaus Stand jetzt unklar ist.