Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
BUNDESLIGA
FUSSBALL
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
US-SPORT
HANDBALL
BASKETBALL
DARTS
RADSPORT
TENNIS
HOCKEY-EM
3. LIGA
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Fußballtransfers: Neuer Torhüter soll kommen! PSG wohl mit Lille einig

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Donnarumma-Erbe? PSG wohl vor Vollzug

Paris Saint-Germain steht offenbar vor der Verpflichtung von Lucas Chevalier. Der 23-Jährige soll zeitnah in Paris eintreffen – und den Medizincheck absolvieren.
Gianluigi Donnarummas Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer 2026 aus - und die Gespräche um eine Verlängerung sind wohl festgefahren.
Jeremias Hunold
Paris Saint-Germain steht offenbar vor der Verpflichtung von Lucas Chevalier. Der 23-Jährige soll zeitnah in Paris eintreffen – und den Medizincheck absolvieren.

Die Torhütersuche von Paris Saint-Germain steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Laut L’Équipe wird Lucas Chevalier in der französischen Hauptstadt erwartet, der Medizincheck steht kurz bevor.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 23-Jährige steht aktuell noch bei LOSC Lille unter Vertrag, PSG soll sich mit dem Ligue-1-Konkurrenten auf eine Basis-Ablöse von etwas mehr als 40 Millionen Euro geeinigt haben.

Mit möglichen Zuschlägen könne die Summe sogar auf bis zu 55 Millionen Euro steigen – und Chevalier zum teuersten Keeper der französischen Fußballgeschichte machen.

Vertragsverhandlungen mit Donnarumma gescheitert

Der Hauptstadtklub will den Deal möglichst schnell über die Bühne bringen, um den französischen Nationalspieler schon im europäischen Supercup gegen Tottenham am kommenden Mittwoch (21 Uhr) einsetzen zu können.

{ "placeholderType": "MREC" }

Chevalier, in Lille ausgebildet, hielt in der Vorsaison in 34 Ligaspielen elfmal die Null und galt schon seit Juli als PSG-Transferziel, weil eine Vertragsverlängerung mit Gianluigi Donnarumma über 2026 hinaus Stand jetzt unklar ist.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite