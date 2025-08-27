FC Bayern: Macht Upamecano den Abflug?

SPORT1 27.08.2025 • 13:57 Uhr Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Dayot Upamecano über eine Vertragsverlängerung laufen. Grätscht Real Madrid dazwischen?

Hat Real Madrid einen Bayern-Star auf dem Schirm? Wie die Sportbild berichtet hat, sollen die Königlichen ein Auge auf Dayot Upamecano werfen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Vertrag des Franzosen beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer 2026 aus, und noch hat man sich nicht auf eine Verlängerung geeinigt.

Kommt es zum Alaba-Szenario?

Ganz im Gegenteil: laut des Berichts stocken die Gespräche. Dies möchte Real ausnutzen und Upamecano einen ablösefreien Wechsel nach der aktuellen Saison schmackhaft machen.

Droht den Bayern ein Szenario wie bei David Alaba im Jahr 2021? Damals lief auch der Vertrag des Österreichers aus, welcher sich daraufhin ablösefrei den Königlichen anschloss.

{ "placeholderType": "MREC" }

Upamecano zählt zu den Stammspielern

Dies wollen die Bosse um Sportvorstand Max Eberl verhindern. Von Vereinsseite hat man sich in den letzten Wochen schon offensiv geäußert, dass man unbedingt mit Upamecano verlängern wolle.

Dies ergibt auch Sinn, schließlich bildet der 26-Jährige zusammen mit Jonathan Tah die Stamminnenverteidigung der Münchener.