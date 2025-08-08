FC Bayern: Eberl positioniert sich klar bei Upamecano

Julius Schamburg 08.08.2025 • 10:32 Uhr Dayot Upamecano soll langfristig an den FC Bayern München gebunden werden. Sowohl der Spieler selbst als auch Sportvorstand Max Eberl äußern sich deutlich.

Bayern-Boss Max Eberl hat sich klar für eine Vertragsverlängerung von Innenverteidiger Dayot Upamecano ausgesprochen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Upa ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir verlängern wollen“, sagte Eberl nach dem 4:0-Erfolg gegen Tottenham Hotspur.

Upamecano selbst bestätigte: „Es gibt Gespräche mit meinem Berater. Ich bin voll auf die Mannschaft fokussiert, mal schauen, was passiert.“ Der Franzose sei „total zufrieden“ in München.

Eberl verweist auf Kimmich, Davies und Musiala

Und was den Zeitpunkt angeht? „Nach der Saison ist vor der Saison. Nach den Verlängerungen ist vor den Verlängerungen“, fügte Eberl mit einem Lachen hinzu und bestätigte: „Upa gehört zu den Spielern, die wir gerne verlängern wollen würden.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

{ "placeholderType": "MREC" }

Dabei verwies Eberl auch auf die bereits getätigten Vertragsverlängerungen mit Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Jamal Musiala. „Ich wollte am 15. Juni nicht dastehen und es heißt: Davies ausgelaufen, Joshua ausgelaufen und Jamal noch ein Jahr“, machte der Sportvorstand klar.

Upamecanos Vertrag läuft aus

„Die Horrorvorstellung wollte ich mir gar nicht machen, sie hätte aber passieren können. Dementsprechend war es einfach extrem wichtig, die Jungs zu verlängern“, untermauerte Eberl.