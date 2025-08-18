Newsticker
Transfermarkt>

Fußballtransfers: Reals nächster Millionen-Deal?

Schlägt Real bei Liverpool zu?

Real Madrid will offenbar Ibrahima Konaté vom FC Liverpool loseisen. Für den Verteidiger müssten die Königlichen allerdings tief in die Tasche greifen.
SPORT1
Real Madrid will offenbar Ibrahima Konaté vom FC Liverpool loseisen. Für den Verteidiger müssten die Königlichen allerdings tief in die Tasche greifen.

Die Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Liverpools Ibrahima Konaté zu Real Madrid halten sich hartnäckig. Für den Innenverteidiger aus Frankreich müssten die Königlichen allerdings tief in die Tasche greifen.

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, fordern die Reds 40 Millionen Euro für Konaté. Die Madrilenen sind dem Vernehmen nach bislang jedoch nur bereit, 25 Millionen Euro zu zahlen. Hintergrund: Der Vertrag des 26-Jährigen läuft nur noch ein Jahr. Im kommenden Sommer wäre er ablösefrei zu haben.

Konaté: Wechsel oder Vertragsverlängerung?

Zu viel Zeit sollte sich Real mit einer Entscheidung nicht lassen. Neu-Coach Xabi Alonso sei mit der vorhandenen Defensivreihe um Antonio Rüdiger, David Alaba und Raúl Asencio nicht vollends zufrieden. Außerdem sollen mit Paris Saint-Germain, dem FC Barcelona sowie Chelsea bereits weitere Interessenten auf der Lauer liegen.

In Liverpool hoffen die Bosse derweil sogar noch auf eine Vertragsverlängerung des Abwehrspielers. Allerdings soll Konaté eine enorme Gehaltserhöhung von wöchentlich rund 81.000 auf rund 231.000 Euro fordern. Eine Entscheidung soll vor Ende des Transferfensters getroffen werden.

