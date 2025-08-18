Fußballtransfers: Reals nächster Millionen-Deal?

SPORT1 18.08.2025 • 10:58 Uhr Real Madrid will offenbar Ibrahima Konaté vom FC Liverpool loseisen. Für den Verteidiger müssten die Königlichen allerdings tief in die Tasche greifen.

Die Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Liverpools Ibrahima Konaté zu Real Madrid halten sich hartnäckig. Für den Innenverteidiger aus Frankreich müssten die Königlichen allerdings tief in die Tasche greifen.

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, fordern die Reds 40 Millionen Euro für Konaté. Die Madrilenen sind dem Vernehmen nach bislang jedoch nur bereit, 25 Millionen Euro zu zahlen. Hintergrund: Der Vertrag des 26-Jährigen läuft nur noch ein Jahr. Im kommenden Sommer wäre er ablösefrei zu haben.

Konaté: Wechsel oder Vertragsverlängerung?

Zu viel Zeit sollte sich Real mit einer Entscheidung nicht lassen. Neu-Coach Xabi Alonso sei mit der vorhandenen Defensivreihe um Antonio Rüdiger, David Alaba und Raúl Asencio nicht vollends zufrieden. Außerdem sollen mit Paris Saint-Germain, dem FC Barcelona sowie Chelsea bereits weitere Interessenten auf der Lauer liegen.