Fußballtransfers: Trapp-Entscheidung gefallen

Daniel Höhn 15.08.2025 • 12:43 Uhr Kevin Trapp hat eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen – und die wird nicht bei Eintracht Frankfurt sein.

Die Entscheidung steht offenbar: Nach Informationen der Bild will Torhüter Kevin Trapp Eintracht Frankfurt verlassen und zum Paris FC wechseln.

Seine Pläne teilte Trapp den Frankfurter Verantwortlichen demnach bereits mit. Der Deal stehe kurz vor dem Abschluss, mit dem Ligue-1-Aufsteiger müssen angeblich nur noch Formalitäten geklärt werden.

So werden die Franzosen laut Sky eine Million Euro für Trapp zahlen, dessen Vertrag in Frankfurt im kommenden Jahr ausgelaufen wäre.

Eintracht denkt nicht nur über Zetterer nach

In Paris wird Trapp einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen. Der 35-Jährige sitzt schon auf gepackten Koffern, doch die Eintracht will erst dann grünes Licht geben, wenn der Nachfolger eingetütet ist.

Trapp-Erbe soll Michael Zetterer von Werder Bremen sein. Laut Bild wollen die Norddeutschen vier bis fünf Millionen Euro für den 30-Jährigen haben. Doch bei den Frankfurtern stehen auch andere Kandidaten auf der Liste.